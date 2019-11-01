Başkan Özcan, Enerji Kentler Birliği toplantısına katıldı

Nazilli Belediyesi'nin üyesi olduğu Enerji Kentler Birliği Olağan Meclis toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.



Enerji Kentler Birliği, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ve "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" konulu panel programı Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde toplandı. Nazilli Belediyesi'nin de üyesi olduğu, Enerji Kentler Birliği Olağan Meclis toplantısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Belediye Meclis Üyeleri Ulvi Yıldırımkaraman ve Ali Özgedik katıldı.



30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen toplantılarda 2019 yılı bütçesi görüşülerek onaylanırken, birlik norm kadro iptal ihdası, birliğe yeni katılımlar, birliğin yeni logo ve kurumsal kimliği görüşüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Başkanvekili Adnan Bosnalı, Nazilli Belediyesi Meclis Üyeleri'nden Ulvi Yıldırım Karaman, Ali Özgedik ve Kadir Mutlu ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın teklifi ile 'Çevre Komisyonu Kurulması' önergesi gündeme alınırken, teklif oybirliğiyle kabul edildi.



Yenilebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü toplantısında Nazilli'ye en verimli nasıl proje üretilebileceğini araştırdıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Hedefimiz yenilenebilir enerjinin verimli ve zararsız bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapmak. Jeotermal uygun şartlar sağlanırsa kullanımı çok önemli. Birliğin çalışma esaslarını öğrenmek istiyoruz. Afyonkarahisar'da Enerji Kentler Birliği 2019 Yılı Olağan Meclis toplantısındayız. Gündemimizde ilçemizin sürdürülebilir enerji kaynaklarının kamu yararına ve çevreyi koruyan bir anlayışla enerji yatırımına dönüştürülmesi var. Birlik lobisi ve katkılarıyla yatırım planlamalarımıza hız vereceğiz" dedi.



Dünyada insana ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerle enerji elde edildiğini vurgulayan Başkan Özcan, "Bu toplantıya katıldık. Çünkü çağdaş, modern, doğaya ve insana duyarlı yöntemlerle enerji elde edilmesini istiyoruz. Enerjiden her yerde faydalanılması mümkün ancak bunların geleceğimizi düşünerek akılcı ve çağdaş yöntemlerle uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Bu toplantıda bunlar gündeme getiriliyor. Elbette ki Nazilli Belediyesi olarak güneş enerjisi ile elektrik üretimi, jeotermal ile hem enerji hem de şehir ısıtması ve güçlü çiftçilik seracılık faaliyetlerini destekleyeceğiz. Ancak bu uygulamaların tümünde hem vatandaşımızın yaşam kalitesinin artırılması hem de doğamızın kirletilmemesini esas alınmasını önemsiyoruz. Yarınlarımızı düşünerek, toprağımızı ve suyumuzu düşünerek çağdaş bir şekilde faydalanabilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA