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Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile birlikte İzmir İtalya Konsolosu Valeria Giorgia ile görüştü.

09.08.2019 16:15 Başkan Özcan, İtalya Konsolosu Giorgia ile görüştü
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ile birlikte İzmir İtalya Konsolosu Valeria Giorgia ile görüştü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgia ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada; kardeş şehirler, dil okulları, NAZ-KOOP, tarımsal sanayi ve ihracat üzerine işbirliği yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Tarımsal sanayi ve ihracat konularının konuşulduğu toplantının detaylarını paylaşan Başkan Özcan; "Nazillimiz ve İtalya'nın şehirleri arasında ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmak adına İzmir İtalya Konsolosu Sayın Valerio Giorgio ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş şehirler, dil okulları, NAZ-KOOP, tarımsal sanayi ve ihracat üzerine işbirliği yapma kararı aldık. Nazillimiz adına hayırlısı olsun. Önümüzdeki günlerde bu atılan adımların meyvelerini hep birlikte alacağız. Misafirperverliklerinden dolayı İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio Beyefendiye ve Aydın Bölgesi Fahri Muhabir Konsolosu Murat Saraç'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, İtalya, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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