Başkan Özcan öğrencileri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilere ilçe genelinde belirlenen 30 ayrı noktada maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Başkan Özcan öğrencileri yalnız bırakmadı
27.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:38
Nazilli Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilere ilçe genelinde belirlenen 30 ayrı noktada maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Nazilli Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilere ilçe genelinde belirlenen 30 ayrı noktada maske, dezenfektan ve su dağıttı. İşletmeciliğini Nazilli Belediyesi'nin yaptığı İsabeyli Tepe Kafe'de ise öğrenci ve velilere çay ikram edildi.

Nazilli Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilere 30 ayrı noktada kurulan stantlarda 25 bin adet maske, dezenfektan ve su dağıttı. Bunun yanı sıra Adnan Menderes Üniverisitesi(ADÜ) İsabeyli yerleşkesi karşısında bulunan ve Nazilli Belediyesi'ne ait Tepe Kafe'de ise öğrenci ve velilere çay ikram edildi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate alarak Tepe Kafe'nin açılması için özel izin aldıklarını bildirdi. Stantları tek tek ziyaret eden Başkan Özcan; "Sevgili evlatlarıma bugün girecek oldukları sınavda gönülden başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılığını alacaklarına sonsuz inanıyorum. Hiçbir şey onlardan daha mühim değil. Bizler her zaman onların yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm iş yerlerinde olduğu gibi belediyemize ait Tepe Kafe'de kapalıydı. Ancak hem sınav giriş bölgelerindeki yoğunluğu önlemek hem de öğrenci ve velilerimizin sınav stresini yatıştırabilmek adına özel bir izinle kafemizi açtık. Burada personellerimiz ailelerimize çay ve su ikram ediyor. Onlara bir nebze olsun destek verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İsabeyli, Nazilli, Güncel, Haber

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