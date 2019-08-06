Başkan Özdemir, belediye çalışmalarını inceledi

Niğde
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı ile Yeşilburç Caddesi İnönü Mahallesi kavşağında devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
Özdemir, "Şehrimizde hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri programlı bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın refahı ve daha yaşanabilir bir Niğde oluşturmak için ilimiz genelinde gerçekleşen belediye hizmetlerimizin takipçisiyiz." dedi.