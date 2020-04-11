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Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiği 2019 yılından bugüne yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri değerlendirdi.

11.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:08
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiği 2019 yılından bugüne yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri değerlendirdi.
Özdemir, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelede başarılı işler yapıldığını ve Türkiye 'nin dünyada örnek gösterildiğini söyledi.
Bu süreçte Sosyal İşler Müdürlüğü'nün aktif olarak çalıştığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Son 20-25 gün içinde 1350 aileye gıda yardımı yaptık. 250 aileye temizlik ve hijyen malzemesi dağıttık. 50 aileye günlük sıcak yemek veriyoruz. Hastanede karantinada olanların da yemek ihtiyacını biz karşılayacağız. 250 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun haricinde birçok ailenin de elektrik ve su giderlerine yardımcı oluyoruz. Sosyal işler Müdürlüğümüzde kurduğumuz komisyonumuz, ihtiyacı olan aileleri tespit ederek yardımı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde hiçbir aileyi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz."
Özdemir, esnafa 9 milyondan fazla borç ödediklerine dikkati çekerek, piyasaya borçlarının kalmadığını bildirdi.
İçme suyu ücretlerine yapılan yüzde 25 indirimin devam edeceğini anımsatan Özdemir, borçlarını ödeyemeyenlere faiz işlemeyeceğini, su kesintisinin yapılmayacağını vurguladı.
Özdemir, Niğde'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "150 milyon liralık bir proje. Aynı zamanda tesis, elektrik ihtiyacını kendisi karşılayacak. 1 megavatlık projeyi 3.9 megavata çıkardık. Dışarıdan herhangi bir enerji ihtiyacı olmayacak. Bu yıl 80 milyon liralık hak edişi yapıldı." ifadelerini kullandı.
Özdemir, tarihi kale ve çevresinde yenileme projesinin çalışmalarına başlanacağını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Resmi Gazete'de Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme alanı olarak ilan edildi. Dönüşü olmayan bir yola girdik. Niğde'nin kaderini etkileyecek bir proje. Projenin birkaç yıllık finansmanı sağlanmış durumda. Merkez Yaşam Park Projesi'ne, Hükümet Konağı ile başlıyoruz. Yeni Hükümet Konağı'nın mart ayında ihalesi gerçekleşti. Mevcut Valilik binasının yıkılmasıyla projemiz başlamış olacak. Restorasyon ve bakımı yapılacak belediye binası, modern bir şekilde hizmet verecek. Ömer Halisdemir Meydanı'nın yenilenmesiyle oradaki alan eski görünümüne kavuşacak. Birinci Etap Millet Bahçesi Projesi'ni tamamlayarak hizmete sunduk. İçinde yürüyüş alanları, spor salonları, anfi tiyatrosu, kafeterya, bisiklet yolları ve birçok aktiviteyi içinde barındıran 2. Etap Millet Bahçesi Projesi'ni TOKİ ile gerçekleştireceğiz." Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Emrah Özdemir, Türkiye, Niğde, Güncel
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