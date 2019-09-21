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Başkan Özdemir: "Büyükşehir ile koordineli çalışıyoruz"

Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz ile belediyemiz ekipleri koordineli ve bir birlerine destek vererek hizmet üretmekte" dedi.

21.09.2019 13:56Başkan Özdemir:
Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz ile belediyemiz ekipleri koordineli ve bir birlerine destek vererek hizmet üretmekte" dedi.

Özdemir, ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi işbirliği ile yürütülen Havza Buğday Pazarı bağlantı yolu asfaltlama çalışmalarını denetledi. Burada ilgililerden bilgiler alan Özdemir buğday pazarı esnafları ile de bir süre görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, yapılan çalışma ile buğday pazarının önemli bir sıkıntısının ortadan kalkacağına belirterek, "İş birliği, güç birliği, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet demek. İlçemizde Büyükşehir Belediyemiz ile belediyemiz ekipleri koordineli ve bir birlerine destek vererek hizmet üretmekte. Bu da işlerin daha hızlı olmasına vesile oluyor. Şu an ilçemiz Yazıkışla Mahallemizde de her iki belediyemizin ekipleri sıcak asfalt çalışması yapmakta" diye konuştu.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik ise yapılan çalışmalardan dolayı Özdemir'e teşekkür etti. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

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