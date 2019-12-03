Haberler » Güncel » Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Haber

Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01Başkan Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 3 Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli olmanın bir engel olmadığı şehrimizi inşa etmek amacıyla belediye olarak biz üzerimize düşün bütün görevleri yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Bir toplumun, bir kentin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de engelli vatandaşlara verdiği değerdir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. En büyük engeller zihinde ve kalptedir. Bunların dışında yer alan engelleri sevgi ve dayanışma ile aşmak mümkündür" dedi.

Engelli Personeller Başkan Özdemir'i ziyaret etti

Başkan Özdemir; "3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile belediyemizde vatandaşlarımıza hizmet veren engelli personellerimizle bir araya gelerek hemhal olduk. Özverili çalışmalarını sürdürerek hizmetlerimize katkı sağlayan engelli personellerimize ve tüm engelli hemşehrilerimize gösterilen duyarlılığın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle artmasını temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE

Dünya Engelliler Günü, Emrah Özdemir, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:13 Bursa havadan helikopterli destek - Haber
11:13 Dev dalgalara aldırış etmediler, canlarını tehlikeye attılar - Haber
11:12 Pazar çadırını uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu - Haber
11:12 Akşener: "Bu devran böyle gitmeyecek" - Haber
11:07 VASKİ'den Van Ferit Melen Havalimanını su hattı - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:14:05