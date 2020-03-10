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Başkan Özdemir'den DOKAP'a proje çıkarması

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığını ziyaret ettiler.

10.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:27
Başkan Özdemir'den DOKAP'a proje çıkarması
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığını ziyaret ettiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir merkezi Giresun'da bulunan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi'yi ziyaret ederek Havza'da uygulamaya geçirilecek olan tarım, hayvancılık ve turizmle ilgili projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette Havza'da uygulanacak olan tarımsal, hayvansal ve turizm sektörüne yönelik projeler hakkında bilgiler veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçenin ekonomik anlamda kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını belirtti. DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ise kuruluş amaçları doğrultusunda gelişime katkı sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretin Havza adına çok yararlı bir görüşme olduğunu ifade ederek, "İlçemizin tarımsal ve turizm sektörlerinde gelişmesi için hayata geçireceğimiz projeler hakkında yapmış olduğumuz görüşmeler ilçemiz adına olumlu geçti. DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi'ye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette Başkan Özdemir'e, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Proje Danışmanı Seyit Ahmet Dikmen eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğu Karadeniz Projesi, Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel
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