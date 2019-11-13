Haberler » Güncel » Başkan Özdemir Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti - Haber

Başkan Özdemir Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

13.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:12Başkan Özdemir Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Özdemir, merkezde devam eden el sanatları kursunda incelemelerde bulundu.
Kursiyerlerle sohbet eden Özdemir, Havza Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle engellilere yönelik kurs ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Merkezin yetkilisi Ramazan Kaya, engellilerin sosyal hayata katılmaları ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 25 kurs açtıklarını söyledi.
Özdemir ise engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Maddi ve manevi olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ilçemizde yaşayan engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına kuruldu ve bu yöndeki çalışmaları artarak devam edecek." dedi.
Ziyaretin sonunda usta öğretici Hidayet Arıkan, yaptığı tezhip tabloyu Özdemir'e hediye etti.

Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44 Eşini hastanelik etti, 270 kilometre gelip akrabasının aracına 8 el ateş etti
17:42 ESENLER'DE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR YAKALADI (2)
17:42 Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
17:37 Başkan Ergün Ağrı'da
17:36 Çanakkale'ye sağanak yağış geliyor
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:45:48