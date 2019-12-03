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Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız" dedi.

03.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:54Başkan Özdemir:
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, engellilerle bir araya geldi. Engellilerle ve yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Havza Belediye Başkanı Başkan Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim" diye konuştu.

Program sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek Merkez Müdürü Hasan Göktuğ'dan bilgiler aldı. - SAMSUN

Dünya Engelliler Günü, Sebahattin Özdemir, Havza, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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