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Başkan Özdemir: "Esnafın sigorta ve bağ kur primleri affedilsin"

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kapatılan esnafların 3 ay ertelenen sigorta ve bağ kur primlerinin mecburen çalışılmadığı surelerinin tamamıyla affedilmesini istedi.

09.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:36
Başkan Özdemir:
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kapatılan esnafların 3 ay ertelenen sigorta ve bağ kur primlerinin mecburen çalışılmadığı surelerinin tamamıyla affedilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki tüm mazlumların umudu olduğunu ifade eden Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir," Şimdide Korona virüs Covid-19 ile mücadele sürecinde 88 ülke Türkiye'den ekipman talebinde bulunmuş ve 30'ya yakın ülkenin ihtiyacına cevap verilmiştir. Türkiye yaptığı bu yardımlarla insanlığa adeta bir ders vermesi takdire şayan bir davranıştır. Ayrıca Korona salgınından önce 50 kurusa satılan maskenin fırsatçılar tarafından 5 TL'ye satılmasının önüne geçerek evlerine kadar teslim etmek kaydıyla halka bedava dağıtmasının dünyada bir örneği yoktur. Bizleri virüsten korumak için evlerine dahi gitmeyip gece gündüz hastanelerde görev yapan basta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını cani gönülden kutluyorum" dedi.

"Kazanılmayan bir emeğin vergisi esnaf kardeşlerimize ağır gelecektir"

Esnaf Derneği olarak Cumhurbaşkanından bir talepleri olduğunu söyleyen Özdemir," Malum süreçte işyerlerinin genelge ile kapatılan esnaf kardeşlerimizin 3 ay ertelenen sigorta ve bağ kur primlerinin mecburen çalışılmadığı surelerinin tamamıyla affedilmesini istiyoruz. Çünkü 3 ay boyunca kazanılmayan bir emeğin vergisi esnaf kardeşlerimize ağır gelecektir. "Milleti yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili müjde bekliyoruz. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İhsan Özdemir, Sigorta, Güncel
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