Haberler » Yaşam » Başkan Özdemir: 'Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz' - Haberler

Başkan Özdemir: "Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havzalıların yaşam standartlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

06.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:30Başkan Özdemir:
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havzalıların yaşam standartlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki bazı kırsal mahalleleri ziyaret etti. Bu kapsamda Paşapınar, Karga, , Gelincik ve Mahallelerini ziyaret eden Başkan Özdemir, burada mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir 2020 yılı çalışma programının hazır olduğunu belirterek, "Gerek Samsun Büyükşehir Belediyesi gerek ise Havza Belediyesi olarak 2020 yılı için çalışma planlarımızı hazırladık. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Havzamızda önemli hizmetleri halkımız ile buluşturacağız" dedi. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Kemaliye, Eymir, Havza, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:02:10