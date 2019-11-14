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Başkan Özdemir: "Mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz"

Kırsal Mahalle ziyaretlerine devam eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz" dedi.

14.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:21Başkan Özdemir:
Kırsal Mahalle ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında ve Erikbelan Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Özdemir ilk olarak Erikbelan Mahallesi'nde bulunan Erikbelan İlkokulunu ziyaret ederek burada eğitim gören öğrenciler ile sohbet etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Yarınlar sizlere emanet. Bu emanete sahip çıkabilmeniz için çok çalışmanız lazım" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir daha sonra Yeşilalan Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Şerif Altınışık ve mahalle sakinleri ile sohbet etti. Kırsal mahallelerdeki yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Havza Belediyesi olarak elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz. Ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor ve 2019 iş planı sonuna gelindi. 2020 yılı için planlamalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Özdemir'e Belediye Meclis Üyesi Ekrem Gümüşçü ve Destek Hizmetler Müdürü Arif Şahin eşlik etti. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Yeşilalan, Havza, Yaşam

Kaynak: İHA

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