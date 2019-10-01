Haberler » Güncel » Haber

Başkan Özdemir: "Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek" dedi.

01.10.2019 16:07Başkan Özdemir:
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kırsal mahalleleri ziyaret etti. Başkan Sebahattin Özdemir mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Gidirli Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Mustafa Parlak ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Parlak'tan mahallenin durumu hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak mahallelere en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirterek, "2019 yılı çalışma programı tamamlanmak üzere. Yağışlar başlayana kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak. Şimdi den 2020 programımız için çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek" diye konuştu.

Daha sonra Dereköy ve Demiryurt Mahallelerini ziyaret eden Özdemir, Dereköy Mahallesi'nde şekerpancarı pekmezi yapan mahalle sakinleri ile sohbet etti. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Mustafa Parlak, Dereköy, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Dha yurt bülteni-17
17:44 İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verildi (2)
17:44 İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu
17:44 Başkan Kılca, Karakayış caddesi esnafıyla buluştu
17:44 Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
17:43 Erdoğan tbmm 27. dönem yasama yılı acılış töreni sonrası soruları yanıtladı
17:42 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik...