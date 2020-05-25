Başkan Özdemir, şehit aileleri ile telekonferansla bayramlaştı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü 30 şehit ailesinin bayramını kutladı.

25.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:56
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü 30 şehit ailesinin bayramını kutladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile telekonferansla görüşme yapan Özdemir, "İnşallah bir daha böyle bayramlar yaşamayalım, hep birlikte coşku içerisinde bayramlar yaşayalım. Burada en önemli olan ise sizlerin yetiştirdiği kahramanların sayesinde huzur içerisinde bir bayram yaşıyoruz." dedi.
Telekonferansa katılan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de Özdemir'e şehit ailelerine gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Şehit aileleri de Özdemir'in kendilerini arayarak bayramlaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.
Öte yandan Niğde Belediyesi ekipleri, şehit ailelerine bayram çikolatası, maske ve kolonya hediye etti. Başkan Özdemir, şehit aileleri ile telekonferansla bayramlaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Haber

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