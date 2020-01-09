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Başkan Özdoğan: "Basın ve gazetecilik haber vermenin haber duyurmanın ötesinde bir ögedir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:14Başkan Özdoğan:
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında, "Basın ve gazetecilik vermenin haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir" dedi.

Basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu, bu önemli görevi de başta çalışan gazetecilerin yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır. Hacılar Belediyesi olarak basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim." - KAYSERİ

Gazeteciler Günü, Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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