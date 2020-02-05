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Başkan Özen, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca'da yapımı devam eden park alanlarını ve mevcut parklarda yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili birimlere talimat verdi.

05.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:52Başkan Özen, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Özcan Özen; "Mahalle ve sokaklarımızda değerlendirilebilecek her alanı çocuklarımız için oyun parkı, vatandaşlarımız için hoş vakit geçirebilecekleri ve sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru önemli

Başkan Özen, konuşmasına şöyle devam etti; "Gereken her mahalleye park ve yeşil alanları kazandırarak özellikle çocuklarımızın doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmak birincil hedeflerimizdendir. Park yapımında modern oyun alanları ve çocuklarımızın bedensel aktivelerini geliştirebilmeleri için farklı oyun gruplarını kullanmaya dikkat ediyoruz. Güldibi Hasanpaşa Mahallemizde yapımına başlamış olduğumuz çocuk oyun parkımızın inşası tamamlandığında yavrularımız, parklardaki oyun mobilyalarında eğlenmenin tadını çıkaracaklar ve aileleri de mutlu olacak" dedi.

Başkan Özen, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve belediye hizmetlerinde önemli konuların başında çocukların mutluluğu ve huzuru olduğunu sözlerine ilave etti.


Macit Özcan, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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