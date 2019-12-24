Başkan Özen'den Esnaf Ziyaretleri

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, sadece seçim dönemlerinde değil hizmet süresi içinde her zaman esnaf ve vatandaşların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Özen,"Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar, daha güzel Sapanca için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde ilçemize en etkili ve hızlı şekilde hizmet verme noktasında daha emin adımlar atacağımıza inanıyorum. Ziyaretlerimizde de görüyoruz ki halkımız kendilerini ziyaret eden, talep ve şikâyetlerini dinleyen bir belediye başkanının olmasından son derece memnunlar. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en küçük sorunun bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere gereken talimatı veriyoruz. Birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnafımızı önemsiyoruz, onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel'inde hazır bulunduğu ziyaretlerde, vatandaşların Başkan Özen'e birinci ağızdan talep ve önerilerini ilete bilmeleri memnuniyetle karşılandı.