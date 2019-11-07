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Başkan Özen'den, Mevlid Kandili Mesajı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Mevlid Kandili'ni kutlayarak, "Peygamberimizin doğumu insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur" dedi.

07.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:28 Başkan Özen'den, Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Özen, mesajında "Mübarek gecelerin toplum hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine muhtacız. Mevlid Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyaya gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuştur. Peygamberimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, her biri ayrı bir hakikat taşıyan sözlerine kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Yaradan'ın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim. Bu mübarek gecenin tüm dünyada barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor; Sapancalı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.


Mevlid Kandili, Güncel

Kaynak: Bültenler

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