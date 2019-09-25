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Başkan Özen, öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti

Sakaryaspor tarafından başlatılan forma kampanyasına Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 10 forma ile katılım sağladı.

25.09.2019 13:33Başkan Özen, öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti
Sakaryaspor tarafından başlatılan forma kampanyasına Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 10 forma ile katılım sağladı.

Sakaryaspor ekibi tarafından başlatılan forma kampanyasına 10 adet forma sözü vererek destek olan Başkan Özen, Sapanca Belediyesi başkanlık makamında ağırladığı Sakaryaspor aşığı öğrencilere formalarını hediye etti. 10 öğrenciye Sakaryaspor forması hediye eden Başkan Özen, "Sakaryaspor aşığı 10 öğrenci kardeşimize formalarımızı teslim ettik. Şehrimizin markası Sakaryaspor'a başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Sakaryaspor, Macit Özcan, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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