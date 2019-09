Başkan Özgener'den 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' değerlendirmesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili, "İzmir acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan illerin başında geliyor. Mevcut mülk sahiplerini mağdur etmeden, sosyo ekonomik gerçekleri göz önünde bulundurarak kentin vizyon ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak bir kentsel dönüşümü her zaman destekliyoruz" dedi.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' hakkında değerlendirmede bulundu. Kentsel dönüşümde en büyük açmazlardan birinin finansman olduğunu, bu probleme de el atılmasını olumlu karşıladıklarını söyleyen Özgener, yeni hibe, teşvik ve kredi imkanlarıyla kentsel dönüşümde finansman desteği sağlanmasını beklediklerini kaydetti. İzmir'in de bu kapsamda acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan illerin başında geldiğini vurgulayan Özgener, "Yıllar boyu aldığı göçün etkisiyle çarpık, kaçak ve sağlıksız yapılarla dolan kent, acilen bu görümünden uzaklaşıp deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı binalara biran evvel kavuşmalıdır. Bunun tek yolu da kentsel dönüşümden geçmektedir. Mevcut mülk sahiplerini mağdur etmeden, sosyo ekonomik gerçekleri göz önünde bulundurarak kentin vizyon ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak bir kentsel dönüşümü her zaman destekliyoruz. Oda olarak devletimizin bize yükleyeceği görevleri üstlenmeye hazırız. Yeter ki daha yaşanabilir, daha iyi bir mimari ve kent estetiğine sahip bir İzmir olsun" diye konuştu.



"Yenilenmesi gereken ciddi bir yapı stokumuz var"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ile 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağını söylediğini belirten Özgener, şöyle devam etti:



"Bu çağrımıza kısa sürede yanıt verilmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Adnan Menderes Havalimanından havalanıp kentimizle vedalaştığımız ilk anda eskimiş, yenilenmesi gereken ciddi bir yapı stokumuz olduğu görülüyor. Sadece konut değil, ticarethanelerin de süratle yenilenmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Bu durum, bir zorunluluk. Çünkü 1. derece deprem kuşağındayız. Eskiyen yapı stokunun yanı sıra tarihi kent merkezinin ayağa kaldırılması, saklı kalan antik hazinelerimizin gün ışığına çıkarılması ve imalat yapan üyelerimizin kentimiz merkezinden çıkartılarak kentimizin sanayiye elverişli yerlere aktarılması taleplerimizin Bakan Kurum'un açıklamalarında yer almasından memnuniyet duyuyoruz." - İZMİR

