Başkan Özgökçe'den 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlandığını belirten Başkan Özgökçe, yerli malın tüketimi noktasında halkı bilinçlendirmede yerel yöneticiler olarak kendilerine önemli görevler düştüğünü kaydetti. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk üretimi malların satıldığı halde iç piyasada yeterli değeri görmediğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Yoksullukla mücadelenin yolu yerli malı üretiminden ve kullanımından geçer. Bunun için tutum, yatırım ve yerli malların tercih edilmesi, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aileden başlayarak iktisat bereketiyle ve yerli ürünlerin kullanımının öğretilmesi bu asırda hayati bir önem arz ederken ve çok gerekli bir olgudur. Ancak bu noktada yalnızca çocuklarımızın değil yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın bu özel ve önemli haftayı bilmesi ve farkındalık içinde olması gerekmektedir" dedi.Halkın, mevcut milli kaynakları savurganlığa gitmeden kullanması, dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ve kazançlarımızın ülke için yatırımlarda kullanmanın yolunu açacağını dile getiren Başkan Özgökçe, "Şunu unutmamalıyız ki yabancı mal alırken, verdiğimiz para bir daha geri gelmeyecek ve ülke ekonomisine menfi yönde etkisi azımsanmayacak kadar büyük olacaktır. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde Türk Malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para akışını önlemede, Türk Malı kullanmanın yatırımcılarımızın yatırımlarını ülkemize yapmasının ülke ekonomimiz ve gelişimimiz için önemi büyüktür. Yatırım fırsatlarının verimli kullanılması, ülkemizde her zaman üretim miktarı ve istihdam sayısının artmasına, ekonomik göstergelerin yükselmesine olanak verecektir" diye konuştu.Milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği zenginliğine vurgu yaparak, "Gelecek nesillerimizin sahip olduğu zenginliğin farkında olarak daha çok tarımda ve üretimde girişimciliği teşvik ve yerli tohumlarımızı kullanma koruma dengesi içinde artırmalıyız. Daha önce yerli tohumda yıllık üretim yaklaşık olarak 145 bin ton iken, bu son dönemlerde 1 milyon tonun üzerine çıkmasında ve ülkemizin bitki çeşitliliği ile genlerin korunması ve gelecek nesillerimize taşınması amacıyla 121 bin 220 tohumu, İzmir ve Ankara'da kurulu tohum gen bankalarında koruma altına alınmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile olmuştur. Yerel yönetimler olarak sağlıklı ve yerli üretimi artırmak, yatırımların önünü açmak ve girişimcilik eğitimleri ile geleceği hedefleyerek daha çok çalışacağız. Tuşba'da 2014 yılında başlattığımız ceviz, badem ve gelir getirici diğer türler yanında gülcülük, tıbbi ve aromatik bitkiler ile çim bitkilerinin üretilmesini bölgede yaygınlaşması için örnek çiftçilerimiz ile yerli gen kaynaklarımız ile üretimi ve yatırımları başlattık. Her yıl ürün desenini ve miktarını artırarak devam ediyoruz. Ayrıca tutumluluk açısında her alanda israfın önüne geçmek için Tuşba Belediyesi olarak faaliyetler gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda vefalı ve kadirşinas halkımızın bereketli, huzurlu, mutlu ve ihlaslı kazançlar dileriz" şeklinde konuştu. - VAN