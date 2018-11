Başkan Özgökçe'den Vefa Örneği

15 Kasım 2018 Perşembe 13:34



15 Kasım 2018 Perşembe 13:34

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) programı kapsamında yapılan protokole belediye bünyesinde görevlendirilen ve 6 aylık çalışma sürelerini 14 Kasım'da tamamlayan ve belediyecilik alanında çok önemli deneyim kazanan 150 İş-Kur personeli ile verdiği vefa ve teşekkür yemeğinde bir araya geldi.Van'ın en büyük parkı olan Tuşba Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen yemeğe Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, belediye meclis üyeleri ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve İş-Kur personeli katıldı. Noter huzurunda çekilen kura sonucu 6 ay önce Tuşba'da çalışmaya başlayan İş-Kur personellerinin yaptıkları hizmetlerin anlatıldığı sunumun ardında bir konuşma yapan Başkan Özgökçe, vefalı ve kadirşinas halkın rahatı ve huzuru için gece gündüz demeden Tuşba Belediyesi çalışanları gibi İş-Kur personeli de büyük bir teşekkürü hak ettiğini söyledi. Kırk yılda yapılabilecekleri 4 yılda gerçekleştiren Tuşba Belediyesinin halka hizmet götürülmesi noktasında her birimde görevli 150 kişilik ekibin ilçe halkının rahatı, sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) programı kapsamında 16 Mayıs 2018 tarihinde Noter huzurunda çekilen kura ile yola çıkan siz hizmet ve gönül insanları, Tuşba ailesinin birer ferdi olarak ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için 6 aylık dönemde canla başla çalıştınız. Yollara dökülen asfaltın her bir çakıl taşında, park ve bahçelere dikilen her bir fidanda ve çiçekte, çevre koruma hizmetinde tertemiz şehrimizin her köşesinde alın teriniz, emeğiniz ve katkılarınız var. Bu süreçte Türkiye'de örnek belediyecilik alanında Tuşba'da yapılan her hizmete imza attınız" dedi.Her güzel ve hayırlı işin başlangıcı gibi bir de sonu olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, "Gönül isterdi ki eğittiğimiz ve donattığımız siz hizmet erleri ile devam edelim. Ancak süreli bir alım olduğu için 3 ay daha da uzatılması talebimiz uygun görülmedi. İş-Kur çalışanları olarak her ne kadar bugünden sonra Tuşba Belediyesi ile bir bağınız kalmasa dahi, bundan sonra inanıyoruz ki aidiyet hissettiğiniz kendi belediyeniz ile oluşan gönül bağınız devam edecek. Bundan sonra ki vakit, büyük emekler vererek birlikte yaptığımız o güzel hizmetlerimizi başta çevrenize ve tüm vefalı ve kadirşinas halkımıza anlatma vakti. Vakit, yıllardır ihmal edilen ve çok kıt imkanlarla çok zor şartlarda başarılan güzel ve nadide hizmetlerin gönüllü elçisi olma vaktidir. Artık vakit vefa ve veda etme vaktidir. Teşekkürler bir birinden kıymetli ve çalışkan 150 güzel insan, teşekkürler gönül ve hizmet insanları. İnşallah Rabbim cümlenize bereketli ve hayırlı daimi bir iş ve aile huzuru nasip ve müyesser eylesin. Tuşba Belediyesi olarak başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, Van İş-Kur İl Müdürümüz Salih Serçe'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu Toplum Yararına Çalışma programı kısa sürede çok güzel ve kalıcı hizmetlerin verilmesine vesile oldu. Biz sizleri her daim kendi yakın çalışma arkadaşlarımızdan gördük. Her birinize ayrı ayrı Van'ımıza ve Tuşba'mıza yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve ilerideki çalışma hayatınızda üstün muvaffakiyetler diliyoruz" şeklinde konuştu.Nezih ortamda sunulan yemeğin ardında İş-Kur personelleri göz yaşlarına hakim olamazken, çekilen hatıra fotoğrafları ile program son buldu. - VAN