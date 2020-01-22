Başkan Özkan'a teşekkür ziyareti

Karacabey Hamidiye Mahalle Muhtarı İrfan Yelkaya, mahalle sakinleri İzzet Çalıbaşı, Hayrettin Demir ile Karacabey Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı, belediye tarafından gerçekleştirilen önemli yatırımlar için Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Özkan, göreve geldiği günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. 'Modern belediyecilik' anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas aldıklarının altını çizen Özkan, "Merkez-kırsal ayırt etmeden her mahallemizde, vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek hizmetler götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında vatandaşlarımızı temsilen muhtarlarımızın ve STK temsilcilerimizin bizlere bu tür ziyaretleri mutluluk verici. Nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarımıza ve dernek başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'İnsan odaklı' anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Özkan, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Son derece mutluyuz

Karacabey Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı da, "Roman vatandaşlar olarak belediyemiz tarafından yapılan çalışmalardan son derece mutluyuz. Başkanımızın Roman vatandaşlarımıza karşı her zaman olumlu yaklaşımı bizleri mutlu ediyor. Bizler de hem mahallemize yapılan hizmetler hem de başkanımızın bizlere olan ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik'' dedi.

Karacabey Hamidiye Mahalle Muhtarı İrfan Yelkaya ise pek çok alanda Başkan Özkan'ın çalışmaları olduğunu ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, vatandaşları temsilen teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.