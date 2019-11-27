Başkan Özkan 'butik tarım üniversitesi' düşüncesini sıcak tutuyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, iade-i ziyaret kapsamında Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ağırladı.

Ziyarette Rektör Kılavuz'un yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ve Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Soner Altun yer aldı.

Görüşme sırasında, özellikle Karacabey'in tarihi ve doğal kaynakları bir kez daha masaya yatırılırken, özellikle daha önce de gündeme gelen butik tarım üniversitesi konusunda önemli görüşmeler yapıldı.

Tarım kentine yakışacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, Karacabey'de butik tarım üniversitesi kurulması fikrine üniversiteden destek geldiğini belirterek, böyle bir projenin kente önemli bir katma değer katacağını ve 'tarım kenti' Karacabey'e yakışacağını ifade etti.

Başkan Özkan, dünya çapında pek çok önemli markaya ev sahipliği yapan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü (TİGEM) de bünyesinde barındıran Karacabey'in, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayide Türkiye'ye rol model olacak potansiyelde olduğunu vurguladı.

Karacabey'in uzun yıllardır 'tarım kenti' unvanıyla ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığına işaret eden Özkan, üniversitenin ilçede kurulması yönündeki çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Karacabey'in önemli bir değeri var

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da gerek eğitim açısından gerekse tarihi ve doğal kaynakları açısından Karacabey'in önemli ve değerli bir yer olduğunu belirterek, üniversite olarak her zaman destek olacaklarını belirtti ve Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Kılavuz, butik tarım üniversitesi konusunda da pozitif mesajlar vererek, üniversitenin Bursa'ya ve bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Ali Özkan, Rektör Kılavuz'a Karacabey harasında çekilmiş bir fotoğrafı hediye etti.