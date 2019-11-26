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Başkan Özkan'dan Basın İlan Kurumu'na ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez'i ziyaret etti.

26.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:31Başkan Özkan'dan Basın İlan Kurumu'na ziyaret
Belediye Başkanı Ali Özkan, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Osman Başeğmez'i ziyaret etti.

Karacabey Belediyesi olarak yürüttükleri hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Özkan, Karacabey'in tanıtılmasında Bursa basınından bugüne kadar hep destek gördüklerini ifade etti. Başkan Özkan, Karacabey'in cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını, ilçelerinde bulunan Longoz Ormanların başta olmak üzere doğal güzellikleri görmek için Karacabey'e gelen turist sayısının sürekli artış gösterdiğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez'de Başkan Özkan'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin anısına Başkan Özkan, tarafından Şube Müdürü Başeğmez'e Karacabey Longoz ormanlarında çekilmiş nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti. - BURSA

Basın İlan Kurumu, Ali Özkan, Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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