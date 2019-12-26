Başkan Özkan'dan Bursa Ticaret Borsası'na ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette gündemde yer alan önemli konular ele alınırken, aslen Karacabeyli bir iş adamı olan Matlı, son dönemde ilçenin birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Ziyarette konuşan Başkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana Karacabey'i geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açıdan tüm yönleriyle gelişimine önem verdiklerini ifade eden Özkan, "Çağdaş belediyecilik adına bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdik. Merkez-kırsal ayırt etmeden, ilçede topyekûn kalkınma hamlesi başlattık. 3T formülüyle özetlediğimiz tarım, turizm ve teknoloji öncelikli gelişim faaliyetlerimiz çerçevesinde, sürdürülebilir çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Çalışmaları takip ediyoruz

Bursa Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Özkan, ortak aklın gücüne inandıklarını ve bu kapsamda Bursa için el ele vererek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Özkan, Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini belirterek, "Bursa'nın ortak menfaatleri doğrultusunda bütün sivil toplum kuruluşları, bütün siyasi partiler ilimizin geleceğinin planlanması için çalışmalar yapmalı. Biz Karacabey Belediyesi olarak hem ilçemiz hem Bursamız için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da, son dönemde ilçenin birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hilmi Kaya, meclis üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticileri ile Karacabey Belediyespor yöneticilerinin yer aldığı ziyarette Başkan Özkan Matlı'ya Karacabey Hara'sının atlarını içeren bir tablo hediye etti.