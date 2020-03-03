Başkan Özkan'dan Kahraman'a ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'ne yeni atanan Osman Kahraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Özkan, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. İlçede yaşayan vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlamak adına ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizen Özkan, "Bu doğrultuda İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü ile de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğümüz ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını hızlı ve kaliteli bir şekilde sunuyor" dedi.

Desteklerimiz devam edecek

Aile, toplum ve birey refahını artırmak amacıyla hizmet verdiklerini belirten Özkan, Karacabey Belediyesi olarak bakıma muhtaç kişilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Özkan, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiğince desteklerimiz devam edecek. Bizler bakıma muhtaç hastalarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza karşı oldukça hassas ve duyarlıyız. Karacabey, içerisinde yaşayan her bireyin mutlu olduğu bir kent olmaya devam edecek" diye konuştu.

En iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Osman Kahraman da, ilçede yaşayan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kahraman, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan birimlerimiz ile dezavantajlı olan bireylerin her zaman yanında yer alıyoruz. Yoksullar, evsizler, yaşlı ve engelliler, göçmenler, şiddet mağduru kadın veya çocuklar, sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar, bağımlılar, sorunlu veya parçalanmış aileler gibi birey veya gurupların toplumsal yaşamdan kopmaması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet anlamında kolaylık sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.