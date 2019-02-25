Başkan Özkan'dan Öğrencilere 'Kitap Kurdu' Olma Çağrısı

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan tarafından 3 yıl önce başlatılan ve ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ardından, bu yıl liselere de yaygınlaştırılması hedeflenen 'Başkanımla Okuyorum" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında, Şehit Özcan Özsoy Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Özkan, kitap okumanın insana hem iş hayatında hem de sosyal hayatında çok önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, gençlere sosyal medya bağımlılığından kurtulup, kitap kurdu olma çağrısında bulundu.

Öğrencilere, "Okumanın ne kadar önemli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz" diyen Ali Özkan, "Okuma alışkanlığının kazanılması insana tüm hayatı boyunca gereken özgüveni sağlayıp, başarıyı da beraberinde getirecektir.Kitaplar insanı değiştirmek, insanı insan yapmak, insanı kâmil varlık yapmak için en önemli araçlardan biridir. Bu noktada ülke olarak ne yazık ki istediğimiz düzeyde değiliz. Umarım sizler, sosyal medya bağımlılığı gibi insanı kitap okuma alışkanlığından uzaklaştıran şeylerden sıyrılıp, kendinizi geliştirmeye odaklanırsınız" diye konuştu.

Eğitime destek sürecek

Karacabey Belediyesi olarak, en önemli yatırımı eğitime yatırım olarak benimsediklerini ifade eden Özkan, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için desteklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Karacabey Belediyesi olarak, ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif yönden gelişimine katkı sağlayacak her türlü olumlu projeye tam destek veriyoruz. İlçemizin sahip olduğu çok önemli güzellikler var. Her bir değerimizi, ülkemiz ve dünya ölçeğinde hak ettiği noktalara taşımak için gayretlerimiz sürüyor. Daha güçlü ve büyük Karacabey için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler