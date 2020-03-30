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Başkan Özkan'dan örnek belediye personeline başarı belgesi

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, görevlerini yaparken yüksek performans gösteren personele teşekkür belgesi verdi.

30.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:13
Başkan Özkan'dan örnek belediye personeline başarı belgesi
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, görevlerini yaparken yüksek performans gösteren personele teşekkür belgesi verdi.
Özkan, törende yaptığı konuşmada, Akseki Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.
Dünyayı saran koronavirüs salgınının herkesi tehdit ettiğini belirten Özkan, "Akseki Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında sizlerle birlikte fedakarca bir çalışma içerisindeyiz. Herkes üzerine düşen vazifeyi hakkıyla ve fazlasıyla yapıyor. Gece gündüz mesai saati gözetmeksizin çalışıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yapılan işin küçüğü büyüğü yok ve gerçekten çok önemli." diye konuştu.
Özellikle koronavirüs salgınından sonra, yapılan temizlik çalışmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Özkan, bu yöndeki çalışmaları arttıracaklarını kaydetti.
Diğer birimlerden bazı personeli temizlik ekibine dahil edeceklerini belirten Özkan, "Akseki'nin her noktasına ulaşmak için daha da gayretli olacağız. Eleman ve araç sayımızı arttırıyoruz. Bu zorlu süreçte biz ne kadar iyi çalışırsak vatandaşımız o kadar rahat edecek ve bu virüsten uzak kalacak. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Özkan, Akseki, Güncel
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