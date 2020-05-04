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Başkan Özkan'dan pancar üreticilerine sevindirici haber

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şeker pancarı üretimi konusunda Türk Şeker Fabrikaları'nın önemli çalışmalara imza attığını belirterek, pancar üreticilerinin yeni uygulamalarla birlikte, daha fazla üretimle daha fazla ekonomik kazanç elde edebileceğini müjdeledi.

Başkan Özkan'dan pancar üreticilerine sevindirici haber
04.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:19
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şeker pancarı üretimi konusunda Türk Şeker Fabrikaları'nın önemli çalışmalara imza attığını belirterek, pancar üreticilerinin yeni uygulamalarla birlikte, daha fazla üretimle daha fazla ekonomik kazanç elde edebileceğini müjdeledi.

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Karacabey'de, Belediye Başkanı Ali Özkan pancarla ilgili yaptığı açıklamada, pancarın bölge tarımı için önemine vurgu yaparak pancar üreticilerine sevindirici haberler verdi. Karacabey Pancar Bölge Şefi Selda Abakay'la da ziyaret kapsamında bir araya gelen Özkan, pancar üretimiyle ilgili bu sene çiftçileri sevindirecek gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Pancarla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Tarımda güzel işler yapılıyor. Bizim öncülük ettiğimiz atıl vaziyette olan Susurluk Şeker Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Yine şeker pancarı da bölgemizde önemli üretim aktörlerinden bir tanesiydi. Polarda bir sıkıntı yaşanmıştı, bu yıl o da telafi edildi ama açıklanması biraz geç kalınca, çiftçimiz bu konuya çok fazla teveccüh göstermedi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla şeker pancarı üretileceğini düşünüyoruz. Türk Şeker Fabrikaları burada farklı bir uygulamaya daha imza attı. Uygulama da, 'Şeker pancarı ekilen arazilere münavebeye (ekim nöbeti) bırakıldığı 3 yıl içerisinde buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği ekildiği takdirde, bunlarla ilgili avans verilecek. Gübre desteği vereceğim ve toprak mahsulleri ofisinin aldığı fiyattan yüzde 2'lik fiyat farkıyla bu ürünleri alarak, ödemesini de beş gün içerisinde gerçekleştireceğim' Bu da tabii bölgemiz açısından çok önemli bir açıklama" dedi.

Karacabey Pancar Bölge Şefi Selda Abakay da yaptığı açıklamada, "Türk Şeker Fabrikaları tarihi bir adım atarak, pancar üretiminin yanı sıra hububat ve ayçiçeği üretiminde de Türk çiftçisine destek oluyor. Tohum gübre ve avans desteği, alım garantisi, anında ödeme ve Türk Şeker güvencesiyle şimdi çiftçimiz daha çok kazanacak. Krediye, faize ve kefile muhtaç olmayacak. ve böylelikle, ekim yapılmayan arazi kalmayacak. Türkiye kazanacak" dedi.

Öte yandan Başkan Özkan ile Abakay arasında gerçekleşen görüşmede, Karacabey'in tarım konusundaki potansiyeli de detaylı bir şekilde değerlendirilirken, çeşitli konularda da istişarelerde bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Haber

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