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Başkan Özkan'dan personele destek ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyeye bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.

26.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:31
Başkan Özkan'dan personele destek ziyareti
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyeye bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyeye bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlara destek ziyaretinde bulundu. Başkan Özkan, koronavirüs ile mücadele kapsamında tıpkı sağlık çalışanları gibi hijyen, temizlik ve dezenfekte işlemlerini özveriyle yürüten tüm personele teşekkür etti. Ziyarette ekiplerle sosyal mesafeye dikkat ederek görüşen Başkan Özkan, tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de bugünlerde zorlu bir dönemden geçtiğini, ancak topyekün mücadele ile bu sorunun da üstesinden gelineceğine inandığını belirtti. Önümüzdeki 1-2 haftalık sürecin çok kritik olduğunu anımsatan Özkan, tüm ekibe başarılı çalışmalarının devamını diledi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Karacabey, Güncel

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