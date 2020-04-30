Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Başkan Özkan'dan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine çiçekli teşekkür

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine çiçek verdi.

30.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:02
Başkan Özkan'dan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine çiçekli teşekkür
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine çiçek verdi.
Başkan Özkan, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarına ve kolluk kuvvetlerine moral olması amacıyla çiçek dağıttıklarını aktaran, Özkan, "Sağlık alanında çalışmak en kutsal mesleklerden bir tanesi. İnsanların hayatını kurtarmak, eski sağlığına kavuşturmak kadar güzel ve kutsal bir şey olamaz. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Zorlu süreçte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle ilçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere devletimizin şefkat elini ulaştırdıklarını anlatan Özkan, "Başımızın tacı olan büyüklerimiz, bizim için çok önemli ve değerlidir. Bu noktada zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini ifa eden kardeşlerimize bu fedakarca davranışlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Özkan, Akseki, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İstanbul’da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran’da 6 eyaleti daha istila etti Haberler
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Ramazan Bayramı’nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs’ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan’ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Başkan Özkan'dan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine çiçekli teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Başkan Tok: " 1 Mayıs sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için fırsat olmalı" - Haber 12:54: Sahte dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza - Haber 12:54: Edirne'den kısa kısa - Haber 12:54: Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm - Haber 12:54: Türk Konseyi ülkeleri, kesintisiz ulaştırma için çabaları artıracak - Haber 12:47: Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin - Haberler 12:09: Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak - Haber 11:25: Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek - Haber 11:04: Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti - Haberler 10:34: Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti - Haber