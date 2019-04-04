Başkan Özkan'dan Spora Ve Sporcuya Destek Sürüyor

Karacabey'de aktif sporla uğraşan birey sayısı geçmişte bini bulmazken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yoğun destekleri sonucu bugün itibariyle 10 bine yaklaşmış durumda. Belediyenin spora yaptığı büyük yatırımlar da ilçede karşılığını vermeye devam ediyor.

Elde edilen önemli başarılar ile bölge ve ülke çapında derece elde eden sporculara vurgu yapan Başkan Özkan, "Öğrencilerimize ve gençlerimize sporu sevdirmek anlamında yoğun çabalarımız oldu. Onların aldığı derecelerle gurur duyuyoruz. Sporun her alanında gençlerimize imkanlar sağladık. Aktif spor yapan gençlerimizin sayısı 10 binin üzerine çıktı diyebiliriz. Bu anlamda, ziyaretimizde bulunan güreş takımımız da bizler için gurur kaynağı. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar ve inanıyoruz ki oradan da başarı ile dönecekler'' dedi.

Özkan'a başarı dileği

Karacabey Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Ali Varol ve İlçe Spor Müdürü Ayhan Sağlam da gerçekleştirilen ziyarette Başkan Özkan'a yeni görevinde başarılar dilerken, spora ve sporcuya desteklerinden ötürü Başkan Özkan'a bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Karacabey Belediyespor Güreş Takımı, bölge şampiyonasında başarıyla mücadele ederek gruplardan yükselmeyi başardı ve sonrasında, Sakarya'da düzenlenecek Grekoromen Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

Kaynak: Bültenler