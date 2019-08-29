Başkan Özkan'dan Zafer Bayramı ile ilgili anlamlı mesaj

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "30 Ağustos Zaferi, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. İnanıyorum ki aziz milletimizdeki vatan, millet aşkı ve bağımsızlık iradesi hep var olacak" dedi.

Başkan Ali Özkan mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir adım olduğunu belirterek, vatan topraklarında bağımsızlığın ilelebet süreceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

O dönem, inancı ve kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimizin, vatan ve millet aşkıyla canları pahasına savaşarak başarıya ulaştığını aktaran Özkan, büyük zaferin 97. yıldönümünü kutlamanın coşkusu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bağımsızlığa giden yolda topyekûn mücadele

Aziz Türk milletinin var olma mücadelesinin neticesinde bir kere daha büyük bir zafer kazanarak, bağımsızlığa giden o yolda tüm engelleri bertaraf ettiğini söyleyen Başkan Özkan, "Asırlardır hür yaşayan milletimiz, bağımsızlığa giden o yolda vatanımızı canları pahasına savunmuşlardır. 97 yıl önce kazandığımız bu büyük zafer, ilelebet hür yaşama iradesinin en önemli göstergesidir. İnanıyorum ki aziz milletimizdeki vatan, millet aşkı ve bağımsızlık iradesi hep var olacak. Vatanımızı büyük bir cesaretle kahramanca savunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.