Başkan Özkan, saha çalışmalarını yerinde inceledi

Bu doğrultuda ilçedeki saha çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Özkan, Öğretmenler Parkı ile yeni otoparkta denetimlerde bulundu.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol onarım ve parke taş çalışmalarının tamamlandığını belirten Özkan, şehir içi parklarda ve sosyal alanlarda düzenleme, peyzaj ve parke taş çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Karacabey, 17.12.2019 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede devam eden saha çalışmalarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde kontrol etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmenler Parkı ile yeni otoparkta çeşitli incelemelerde bulunan Özkan, devam eden çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol onarım ve parke taş çalışmalarının tamamının tamamlandığını belirten Özkan, şehir içi parklarda ve sosyal alanlarda düzenleme, peyzaj ve parke taş çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Öğretmenler Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Özkan, "Parkın içerisinde Karacabey'in sosyal, sportif ihtiyaçlarına daha çok ağırlık verildi. Bakanlık tarafından sağlanan 8.5 trilyonluk yatırımdan bu parkımız da yararlanacak. Öğretmenler Parkı bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve koşu parkurlarının da yer alacağı geniş kullanım alanları sunan bir tesis olarak faaliyete geçecek" dedi.

Otopark trafiğe nefes aldıracak

Başkan Özkan'ın denetimlerinde ikinci durağı ise eski Vergi Dairesi'nin olduğu alana yapılan 6 katlı belediye otoparkı oldu. Burada da incelemelerde bulunan Özkan, otoparkın 300 araç kapasiteli olacağını kaydetti. Özkan, otopark tamamlandığında ilçe merkezindeki trafiğe önemli ölçüde nefes aldıracağına dikkat çekerek, "Son rötuşların yapıldığı otopark inşaatının 2020'nin başında tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Otopark ilçe merkezinde büyük bir rahatlama sağlayacak" diye konuştu.