Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korona Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu.

04.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:22
Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korona Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu. Başkan Özlü gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, "Devlete yapabileceğimiz en büyük yardım evlerimizde kalmaktır" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları tek tek telefonla aradı. Başkanlık makamından yaptığı aramalarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özlü, salgınla mücadele hakkında bilgi verirken, diğer yandan salgın süreci atlatılana kadar sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. "Belediye ekiplerimiz sizler için 24 saat hazır" diyen Başkan Özlü ile vatandaşların diyalogları dikkat çekti. Bir vatandaş Başkan Özlü'ye aradığı için teşekkür ederken, bir başka vatandaş ise Başkan Özlü'nün de bu süreçte kendisine dikkat etmesini söyledi. Başkan Özlü vatandaşlarla yaptığı telefon görüşmelerinde, "Bir sıkıntınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlarımız sizler için hazır. Özellikle Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlerimiz sizlere yardımcı olmak için hazırlar. Bu süreçte neye ihtiyacınız olursa, bizim arkadaşlarımızı arayın. Bizim arkadaşlarımız 24 saat sizlere hizmet vermek için hazırlar. Burada devlete yapacağımız en büyük yardım sokağa çıkamamak" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Faruk Özlü, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı - Haber 18:57: Pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Haber 18:57: Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası - Haber 18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:55: Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber