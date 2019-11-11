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Başkan Özlü "Bu büyük acı bize ders oldu"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Kasım Düzce depreminin 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:24Başkan Özlü
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Kasım Düzce depreminin 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "12 Kasım Düzce'miz için dönüm noktasıdır" dedi.

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depremine ilişkin yayımladığı mesajında Düzce'nin bir deprem bölgesi olduğunun altını çizen Başkan Özlü "12 Kasım 1999 yılında meydana gelen ve il genelinde büyük bir yıkıma sebep olan, yaklaşık 710 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 2 bin 500'den fazla yaralı kardeşimize ulaştığımız bu doğal afet hepimiz için büyük bir acı ve ders oldu. Bugün o büyük acının üzerinden 20 yıl geçti, o gün doğan çocuklar bugünün gençleri oldu. Her yıl daha farkında olarak, deprem bilincimizi artırmaya devam ediyoruz. Düzce'nin bir deprem bölgesi unutmuyoruz, kentleşme biçimimizi buna göre dizayn etmeye özen gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi deprem değil, hatalı yapılaşma ve plansız kentleşme bizim için tehlike oluşturur. Düzce'mizin şehirleşmesinde bu hususları göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbım bizleri böyle büyük acılarla sınamasın" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Faruk Özlü, Deprem, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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