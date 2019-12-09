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Başkan Özlü çalışmaları bizzat takip ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birim müdürleri ile bir araya geldi son 6 ayda yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi aldı.

09.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:07Başkan Özlü çalışmaları bizzat takip ediyor
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birim müdürleri ile bir araya geldi son 6 ayda yapılan çalışmalar hakkında tek tek bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birim müdürleri ile Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya geldi. 2019 yılının son toplantısı olarak düzenlenen kurum içi istişare görüşmesinde her birim müdüründen son 6 ay içinde yapılan çalışmalar hakkında rapor alan Başkan Özlü, alt yapıdan üst yapıya, sosyal çalışmalardan kurum içi personel rotasyonunun sonuçları ve değerlendirmesine kadar her konuyu ilgi ile dinledi. Üzerinde durduğu konulara ilişkin notlarını alan Başkan Özlü birimlerin bağlı olduğu başkan yardımcıları ile de fikir alış verişinde bulunarak tavsiyelerini dinledi.

Başkan Faruk Özlü "Kurumumuzun her biriminin yaptığı çalışmalar hakkında hepimizin fikri olması gerekiyor, personelimizi yönlendirmek ve en yüksek performansla çözüm odaklı çalışmalarını sağlamak üzere burada karşılıklı istişare ediyoruz. Yöneticilik sorumluluğu ağır olan işlerdir. Bu konuda ekibimiz başarılı bir grafik sergiliyor. Düzce Belediyesini kurumsal bir kimliğe kavuşturmak üzere bu tür toplantılarımız devam edecek. Değerli çalışma arkadaşlarıma, personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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