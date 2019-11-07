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Başkan Özlü'den Kandil mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:17 Başkan Özlü'den Kandil mesajı
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya gelişi dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Hz. Muhammed (S.A.V.)'in güzel ahlakının İslam alemine rehber olması gerektiğini belirterek "Bu gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişinin sene-i devriyesini, bizlere rehberliğini idrak edeceğiz. O ki insanlığa Allah'ın elçisi olmuştur. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, Allah'a kulluğu anlamak demektir. Mevlid-i Nebi'de tefekkür ile bu öğütleri hakkıyla yerine getirmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyor, bu vesile ile milletimizin, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE

Mevlid Kandili, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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