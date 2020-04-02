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Başkan Özlü dezenfekte ekiplerini yalnız bırakmıyor

Korona virüs salgınına karşı ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

02.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:39
Başkan Özlü dezenfekte ekiplerini yalnız bırakmıyor
Korona virüs salgınına karşı ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Korona virüse karşı tedbirleri arttıran Başiskele Belediyesi, ilçenin her bir mahallesinde dezenfektanlı suyla yol yıkama ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de büyük bir titizlikle takip ettiği çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar, ortak kullanım alanları, vatandaşların dokunabileceği ve sıkılıkla kullandığı alanlar her yer düzenli olarak ilaçlanıyor.

Önlemler kapsamında Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri personelinden oluşan ekiplerin Serdar Mahallesi, Vezirçiftliği Mahallesi ve Atakent Mahallesi'nde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir ve Fen İşleri Müdürü Emrah Korkut'tan bilgiler aldı. Başkan Özlü, caddenin dezenfekte ekibine işlerinde kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Güncel
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