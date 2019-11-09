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Başkan Özlü Düzcespor yönetimini ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un yeni başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

09.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:05Başkan Özlü Düzcespor yönetimini ağırladı
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un yeni başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Düzcespor Olağanüstü Kongresinde yapılan seçimle başkanlık koltuğuna oturan Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Celal Kasapoğlu, Zekeriya Korkmaz, Erdoğan Bıyık, Erkan Seçkin, Erdoğan Bal, Taner Çakır, Selahattin Kudu, Saffet Seven, Veysel Demir, Özkan Turan, Barış Özalkan, Burçin Sarıcan, Eren Akgül ve İslam Keleş görevi devralmalarının ardından ilk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Merkez Hizmet Binası başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü yeni başkan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı tebrik ederek "Düzcespor'u büyük başarılara kavuşturacağına inandığım Sayın Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulunun değerli üyelerini yeni görevleri için tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İlimizin takımına hep birlikte sahip çıkarak sporda da özgüvenimizi geri kazanmalıyız, Düzcespor'u hak ettiği yere taşımak için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Yeni Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin takımımız ve Düzcepor'umuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu da, kendisi ve yönetim kurulu üyeleri adına Başkan Özlü'ye gösterdiği destek ve ilgiden dolayı teşekkür ederek takım için yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE

Zekeriya Korkmaz, Celal Kasapoğlu, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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