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Başkan Özlü, "Engelleri birlikte aşıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:55Başkan Özlü,
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mesajında "Engelli bireyler hepimiz gibi sosyal yaşamda var olmayı hak ederler. Onların bizimle birlikte aynı koşul ve şartlara sahip olması için bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığımı her işte dezavantajlı gruplara pozitif ayrım yapmaya özen gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla başta belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan engelli gençlerimiz olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum. Daha fazla sosyal projelerle, daha fazla engellilere yönelik girişimlerle Düzce çok güzel olacak" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Dünya Engelliler Günü, Faruk Özlü, Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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