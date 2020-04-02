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Başkan Özlü "Evde kalan herkes kitap okuyarak zamanı geçirebilir"

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Kütüphaneler Haftası " dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:12
Başkan Özlü
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Kütüphaneler Haftası " dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, "Evde en güzel vakit geçirmenin yolu kitap okumak" dedi.

Başkan Faruk Özlü mesajında "Türk milletinin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir. Her ikisinin de çaresinin kaynağı kitaplardır. İlk emri 'Oku' olan bir inancın mensuplarıyız ve bu emre riayet ederek okumalıyız. Kitaplar bizlerin en iyi dostlarıdır. Kitaplar bir insanın ya da bir toplumun gelişmişliğinin en dolaysız göstergelerinden biridir. Tarihin her döneminde bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her zaman ilerleme içinde oldukları, ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlendikleri görülmüştür. Yazının bulunuşundan itibaren insanlık tüm birikimini kitaplar sayesinde kendisinden sonraki nesillere sağlıklı bir biçimde ulaştırma olanağını bulmuştur. Bu nedenle kütüphaneler, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesidir. Bir milletin hafızanı oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Unutmayalım ki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde, bilinçli birer vatandaş olmaları konusunda yaptığı katkılarla kütüphaneler önemli görevler icra etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kütüphanecilerimiz olmak üzere herkesin 'Kütüphane Haftasını ' kutluyorum. Bu anlamlı haftanın içinde, bulunduğumuz bu zor günlerde çocuklarımızın ve gençlerimizin de 'evde kal' çağrısına uyarak bu süreyi kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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