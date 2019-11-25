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Başkan Özlü "Kadına şiddet kabul edilemez"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

25.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:04Başkan Özlü
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyada ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şu ifadelere yer verdi; "Kadınlar size Allah'ın emanetidir! diyen bir peygamberin ümmeti, adına 'Hanım' diyerek hayatımızdaki önemini ifade edenler biziz. Türkiye'de yalnızca 2018 yılı içinde 440 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. İnsana değer veren, Eşref-i Mahlukat anlayışını benimseyen kültürümüzde kadınlar; annedir, kız kardeştir, kız çocuğudur, eştir. Onların gerek psikolojik, gerek sosyal, gerekse fiziksel şiddete uğramasına göz yummak, insan olana yakışmaz. Unutmayalım ki; Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Bizlerin dünyaya gelme sebebi kadınlarımıza şiddeti kınıyor, bugüne kadar erkek şiddetine maruz kalarak yaşamını yitiren tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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