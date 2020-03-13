Başkan Özlü, Konuralp tarihi kazı alanında çalışmaları inceledi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.
13.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:06
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.
Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazıda çalışan personeli ziyaret etti. Kazıda çalışanlarla birlikte çay içen Başkan Özlü kazı ekibinin başında duran uzmanlardan son çalışmalarda elde edilen bulgular hakkında bilgi aldı. Antik tiyatronun önemli bir kısmını gün yüzüne çıkaran ekipler, çalışmalar kapsamında alanın Orkestra bölümü ve oturma alanlarının devamını ortaya çıkarmak için kazılarına devam ediyor. Düzce'nin Tarih ve Kültür turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması planlanan alandaki kazılar, Uzman Arkeologlar eşliğinde kontrollü bir şekilde sürdürülecek. - DÜZCE
Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazıda çalışan personeli ziyaret etti. Kazıda çalışanlarla birlikte çay içen Başkan Özlü kazı ekibinin başında duran uzmanlardan son çalışmalarda elde edilen bulgular hakkında bilgi aldı. Antik tiyatronun önemli bir kısmını gün yüzüne çıkaran ekipler, çalışmalar kapsamında alanın Orkestra bölümü ve oturma alanlarının devamını ortaya çıkarmak için kazılarına devam ediyor. Düzce'nin Tarih ve Kültür turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması planlanan alandaki kazılar, Uzman Arkeologlar eşliğinde kontrollü bir şekilde sürdürülecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Faruk Özlü, Konuralp, Düzce, Güncel
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