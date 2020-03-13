Başkan Özlü Lösemi hastası Emirhan ile görüştü
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, koyu bir Düzcespor taraftarı olan ve Lösemi tedavisi gören Emirhan ile cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptı.
13.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:13
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, koyu bir Düzcespor taraftarı olan ve Lösemi tedavisi gören Emirhan ile cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptı.
Düzcespor'un yönetimi için düzenlenen moral buluşmasına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu ile birlikte Lösemi tedavisi gören Emirhan Aydoğan ile telefonda görüntülü görüştü. Hastalık sürecinin başından itibaren Emirhan ile yakından ilgilenen Düzcespor yönetimi Başkan Özlü ile Emirhan'ın görüşmesine vesile oldu. Emirhan ile görüntülü görüşen Başkan Özlü, Emirhan'a sağlık durumunu sorarak kendisini en kısa sürede hastanede ziyarete gelmek istediğini söyledi. - DÜZCE
Düzcespor'un yönetimi için düzenlenen moral buluşmasına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu ile birlikte Lösemi tedavisi gören Emirhan Aydoğan ile telefonda görüntülü görüştü. Hastalık sürecinin başından itibaren Emirhan ile yakından ilgilenen Düzcespor yönetimi Başkan Özlü ile Emirhan'ın görüşmesine vesile oldu. Emirhan ile görüntülü görüşen Başkan Özlü, Emirhan'a sağlık durumunu sorarak kendisini en kısa sürede hastanede ziyarete gelmek istediğini söyledi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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