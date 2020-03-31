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Başkan Özlü meclis üyeleriyle telekonferansla görüştü

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında belediye meclis üyelerini telekonferans yöntemiyle bilgilendirdi.

31.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:49
Başkan Özlü meclis üyeleriyle telekonferansla görüştü
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında belediye meclis üyelerini telekonferans yöntemiyle bilgilendirdi.

Korona virüs salgınına karşı ilçede tedbirleri arttıran ve sıkı tutan Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken bu zorlu süreçte belediye olarak yapılan hizmetleri belediye meclis üyelerine aktardı. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda kurulan telekonferans sistemini kullanarak meclis üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimizin hizmetinde mesaimiz bu zorlu süreçte de devam ediyor" diyerek ilçenin her bir mahallesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Belediye birimlerinin tüm çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Özlü, ilçenin her mahallesinde sokak ve caddelerinde, ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdüklerini söyledi. Başkan Özlü, "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla kurulan "Kriz Merkezi" ile 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yapılan hizmetleri de anlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Yaşam
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