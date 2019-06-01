Başkan Özlü personelin Ramazan bayramını kutladı

Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
, belediye personeli ile bayramlaştı.
Düzce Belediyesinde gelenek haline gelen personel bayramlaşma töreni 9 günlük tatil öncesi mesai saatlerinin son anlarında yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti
Düzce il Başkanı Mustafa Keskin
, Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu
, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de bulunduğu bayramlaşma töreninde personel ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Uzun bayram tatilinin çalışanlara iyi geleceğini ifade eden Başkan Özlü "Personelimiz ile şimdiden bayramlaştık. 9 günlük bir tatil çalışanlarımız için iyi bir fırsat. Bu süreçte dinlensinler, aileleri için vakit geçirsinler" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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