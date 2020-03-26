Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye geçirilen Düzce Kasrı'nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

26.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:45
Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye geçirilen Düzce Kasrı'nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde işletme hakkı belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye devredilen Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı'nda başlayan yenileme çalışmalarını bizzat kendisi takip ediyor. Sosyal tesis için son hazırlıkları inceleyen Özlü, "Düzce Kasrı'nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledim. Çevre düzenlemesi şuan da devam etmekte ve bina içerisindeki tadilatları da en kısa süre de tamamlayacağız. Düzce manzaralı sosyal tesisimizde nişan, kına, düğün organizasyonları yapılabilecek. Tesisimizin yemek menüsü Düzce'ye özgü yöresel lezzetlerinden oluşacak. Burası 'Düzce Mutfak Sanatları Merkezi' haline gelecek. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Ayrıca çocuk oyun alanları da olacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için keyifle vakit geçirebilecekleri, temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile 7 den 77 ye herkesin tercih edebileceği Düzce'nin prestijine yakışır bir mekan haline gelecek. Sosyal tesisimizi yaz aylarına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Düzce'mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçeşehir, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: İzmir'de MHP'liler sokak hayvanlarına yem bırakıp kan bağışında bulundu - Haber 12:14: Hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'den Irak'ı çatışmadan uzak tutma vaadi - Haber 12:14: Erzurum'da minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi - Haber 12:13: İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor - Haber 12:13: 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber